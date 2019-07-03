Правительство предложит заложить в бюджет-2020 не менее 75 млрд грн на дороги

3 июля, 2019, 17:16

Кабмин при формировании проекта Государственного бюджета на 2020 год будет предлагать увеличить объем финансирования дорожных работ до 75 млрд грн

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита на Житомирщину, пишет " Правительственный портал".

По словам премьер-министра, за два года в Украине отремонтировано и построено почти 7 тыс. км дорог. Объем финансирования работ увеличивался из года в год. В этом году он составил 56 млрд грн.

"На следующий год мы будем предлагать бюджет Дорожного фонда не менее 75 млрд грн. Это позволит увеличивать объем строительства качественных дорог", - сказал Владимир Гройсман.