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Espreso.tvОбществоПравительство предложит заложить в бюджет-2020 не менее 75 млрд грн на дороги

Правительство предложит заложить в бюджет-2020 не менее 75 млрд грн на дороги


фото: kmu.gov.ua
Кабмин при формировании проекта Государственного бюджета на 2020 год будет предлагать увеличить объем финансирования дорожных работ до 75 млрд грн

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита на Житомирщину, пишет " Правительственный портал".

По словам премьер-министра, за два года в Украине отремонтировано и построено почти 7 тыс. км дорог. Объем финансирования работ увеличивался из года в год. В этом году он составил 56 млрд грн.

"На следующий год мы будем предлагать бюджет Дорожного фонда не менее 75 млрд грн. Это позволит увеличивать объем строительства качественных дорог", - сказал Владимир Гройсман.

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