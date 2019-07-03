После избрания Зеленского у нас в принципе нет внешней политики, - Климкин

3 июля, 2019, 14:42

Министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал команду Зеленского за отсутствие системной внешней политики Украины

Об этом глава МИД рассказал в интервью изданию Liga.

По словам министра, с момента инаугурации у него практически не было коммуникации с командой новоизбранного президента.

"Я считаю, что любая команда должна задействовать других, вести своей харизмой. Какой будет модель будущей внешней политики? Не видно. Ок, какими будут очертания этой политики? Неизвестно. Сейчас вы от новой команды слышите то одно, то другое по каждому вопросу. Один говорит - а давайте Донбассу русский язык дадим, другой отвечает - не надо. Это стратегия? Есть много интервью вместо стратегии ", - отметил Климкин.

"Во внешней политике нам нужно и видение, и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого. Ни в принципе внешней политики. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня (с 3 июля - ЕП) я буду в отпуске. Нет проблем ", - резюмировал глава МИД.

Ранее сообщалось, что Климкин после скандала с Зеленским идет в "политический отпуск".

Напомним, президент Украины возмутился, что в МИД ответили на ноту России без обсуждения этого ответа с ним. Президент отметил, что узнал из интернета о заявлении МИД в ответ на ноту России. Речь идет о предложении России судить "украинских моряков в соответствии с российским законодательством".