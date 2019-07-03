Порошенко на встрече с Тейлором призвал собрать Совбез ООН по вопросу освобождения украинских моряков

3 июля, 2019, 10:31

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Во время сегодняшней встречи с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором обсудили болезненные для Украины вопросы: эскалацию ситуации на Донбассе, свободу СМИ В Украине и перспективу освобождения украинских моряков, которые сейчас находятся в плену РФ. Считаю, что ответом на дерзкое неисполнение Москвой решение Международного трибунала по морскому праву должен стать созыв внеочередного заседания СБ ООН по этому вопросу ", - заявил Порошенко.

Лидер партии "Европейская солидарность" также отметил необходимость консультаций международного сообщества в поддержку Украины и усиления давления на Россию из-за обстрелов российскими наемниками медицинских автомобилей на Донбассе.

"Циничный обстрел медицинского автомобиля привел к гибели украинских медиков - это очередное преступление, подтверждающий нежелание Москвы выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому нужны дальнейшие консультации международного сообщества в поддержку Украины и усиления давления на Россию", - добавил Порошенко.