Порошенко на встрече с Тейлором призвал собрать Совбез ООН по вопросу освобождения украинских моряков
Об этом Порошенко сообщил в Facebook.
"Во время сегодняшней встречи с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором обсудили болезненные для Украины вопросы: эскалацию ситуации на Донбассе, свободу СМИ В Украине и перспективу освобождения украинских моряков, которые сейчас находятся в плену РФ. Считаю, что ответом на дерзкое неисполнение Москвой решение Международного трибунала по морскому праву должен стать созыв внеочередного заседания СБ ООН по этому вопросу ", - заявил Порошенко.
Лидер партии "Европейская солидарность" также отметил необходимость консультаций международного сообщества в поддержку Украины и усиления давления на Россию из-за обстрелов российскими наемниками медицинских автомобилей на Донбассе.
"Циничный обстрел медицинского автомобиля привел к гибели украинских медиков - это очередное преступление, подтверждающий нежелание Москвы выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому нужны дальнейшие консультации международного сообщества в поддержку Украины и усиления давления на Россию", - добавил Порошенко.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы". Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Всем пленным украинским морякам назначили психиатрические экспертизы .
- Россия отказалась участвовать в слушаниях трибунала ООН по военнопленных моряков.
- Захваченным Россией украинским морякам грозит до 6 лет заключения .
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