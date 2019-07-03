Погибшие российские подводники связаны с секретной военной частью, - СМИ
Об этом сообщает питерское издание Фонтанка .
Другое российское издание Коммерсант также сообщает, что погибшие моряки служили в воинской части (в / ч) 45 707, которая дислоцируется в Петергофе - пригороде Санкт-Петербурга и подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ.
"Коммерсант" в свою очередь отмечает, что пожар, в результате которого погибли 14 моряков, мог произойти из-за взрыва газа.
Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Отмечается, что моряки погибли из-за отравления продуктами горения.
Пожар произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, который изучал придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.
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