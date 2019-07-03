Погибшие российские подводники связаны с секретной военной частью, - СМИ

3 июля, 2019, 14:50

14 российских моряков ВМФ РФ, который погибли в результате пожара на подводной лодке Лошарик, были с питерской части, все данные которой находятся под грифом совершенно секретно

Об этом сообщает питерское издание Фонтанка .

Другое российское издание Коммерсант также сообщает, что погибшие моряки служили в воинской части (в / ч) 45 707, которая дислоцируется в Петергофе - пригороде Санкт-Петербурга и подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ.

"Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках он назван эксплуатантом атомных глубоководных станций. Информация о части сопровождается грифом Совершенно секретно. Это обстоятельство не мешает тому, что глобальная сеть изобилует подробностями о деятельности подразделения, чьим основным направлением называют разведку", - пишет Фонтанка.

"Коммерсант" в свою очередь отмечает, что пожар, в результате которого погибли 14 моряков, мог произойти из-за взрыва газа.

Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Отмечается, что моряки погибли из-за отравления продуктами горения.

Пожар произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, который изучал придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.