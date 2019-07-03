Отечественного режиссера Бадоева подписали китайцы: видеоклипы на $ 2 млн создадут украинцы в Украине

3 июля, 2019, 14:34

Украинский клипмейкер и его команда в течение первого года работы снимут 25 видео

Об этом сообщает "Слух".

Алан Бадоев подписал контракт с компанией NEWS, которая занимается менеджментом китайских артистов. По условиям, украинский режиссер и его команда в течение первого года работы снимут 25 видео. Абсолютно все клипы будут созданы в Украине местными специалистами, а на рынок зайдет около $ 2 млн (50 млн грн).

"В течение 15 лет я снимаю по всему миру. Работаю с артистами разных жанров музыки, как и стран. Но особое удовольствие мне приносит сотрудничество с представителями другой ментальности, музыкантами, которые специально едут в мой родной Киев, чтобы снять себе видео. Это делает меня счастливым. Этот контракт - начало нового этапа и уровня производства не только для меня, как режиссера, но и для многих компаний-подрядчиков нашей индустрии ", - говорит Алан Бадоев.

Сейчас два видеоклипа для Ю Чжанцзина, выходца из бойз-бэнда Nine Percent, уже снят. С ними молодая китайская поп-звезда начнет сольную карьеру.