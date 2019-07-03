3 июля, 2019, 15:07

Российские чиновники проинформировали Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности о том, что на борту глубоководного аппарата произошел взрыв газа

Об этом директор агентства Пер Странд сказал в комментарии Reuters.

По его словам, норвежские специалисты не смогли установить тип судна, на борту которого произошел пожар.

"Мы провели замеры и не обнаружили слишком высокого уровня радиации в этом районе [в районе Баренцева моря]", - сказал он.

Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.