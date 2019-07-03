На борту глубоководного аппарата РФ взорвался газ, - Норвегия
3 июля, 2019, 15:07
Российские чиновники проинформировали Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности о том, что на борту глубоководного аппарата произошел взрыв газа
Об этом директор агентства Пер Странд сказал в комментарии Reuters.
По его словам, норвежские специалисты не смогли установить тип судна, на борту которого произошел пожар.
"Мы провели замеры и не обнаружили слишком высокого уровня радиации в этом районе [в районе Баренцева моря]", - сказал он.
Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
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