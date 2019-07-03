Названа версия причина пожара на подводном аппарате в РФ

3 июля, 2019, 17:52

Причиной пожара на секретном глубоководном аппарате Минобороны РФ в Баренцевом море, в результате которой погибли 14 человек, стали проблемы с одной из аккумуляторных батарей

Об этом сообщает русская версия журнала Forbes.

Сообщается, что авария могла произойти в тот момент, когда аппарат осуществлял подъем с глубины уже к своему носителю. В условиях открытого горения и перебоев с электропитанием экипаж аппарата сумел обеспечить подъем и не допустил повреждения установленной на нем атомной установки, что в результате позволило избежать более серьезных последствий.

Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.