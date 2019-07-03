//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирНазвана версия причина пожара на подводном аппарате в РФ

Названа версия причина пожара на подводном аппарате в РФ

Причиной пожара на секретном глубоководном аппарате Минобороны РФ в Баренцевом море, в результате которой погибли 14 человек, стали проблемы с одной из аккумуляторных батарей

Об этом сообщает русская версия журнала Forbes.

Сообщается, что авария могла произойти в тот момент, когда аппарат осуществлял подъем с глубины уже к своему носителю. В условиях открытого горения и перебоев с электропитанием экипаж аппарата сумел обеспечить подъем и не допустил повреждения установленной на нем атомной установки, что в результате позволило избежать более серьезных последствий.

Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 июля, 2019 среда

больше новостей

3 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать