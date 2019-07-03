На Харьковщине произошло ДТП с автомобилем, грузовиком и автобусом: есть погибшие, пострадал ребенок

3 июля, 2019, 14:03

В Харьковской области на 106 км автодороги Красноград-Перещепино вблизи города Красноград произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Авария произошла 2 июля в 17:22. Водителю легковушки Mercedes, 37-летнему жителю Сум, стало плохо за рулем. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes, после чего грузовик столкнулся с рейсовым автобусом Сумы-Запорожье.

В результате ДТП 37-летний водитель иномарки и его 39-летняя жена, которая сидела на переднем пассажирском сиденье, погибли на месте происшествия. Их 12-летняя дочь получила перелом руки. Девочку госпитализировали в хирургическое отделение Красноградской больнице, состояние ее здоровья удовлетворительное.

В салонах автобуса и грузовика никто не пострадал.