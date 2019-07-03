Митинги против регистрации Шария и Клюева отвлекают внимание от расследований действий Порошенко - Богдан

3 июля, 2019, 21:23

Глава Офиса президента Андрей Богдан посоветовал обращаться к экс-президенту Петру Порошенко по вопросу регистрации кандидатами в депутаты главы АП времен Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария

Об этом Богдан заявил журналистам в Торонто, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, решение о регистрации Клюева и Шария приняла "Центральная избирательная комиссия, которая создана и контролируется из Верховной Рады Парубием и Порошенко".

Глава ОПГ также заявил, что Порошенко и Клюева объединяют "годы совместной работы в правительстве".

Богдан добавил, что сейчас происходит "активизация аудита деятельности Порошенко и его окружения о хищении бюджетных средств, присвоении государственного имущества, принятии незаконных решений и распоряжений. И целью проведения соответствующих митингов является отвлечение внимания от этих расследований", - сказал он.

Также глава ОПГ обратился к руководству Министерства внутренних дел и Службы безопасности с призывом предоставить ЦИК всю необходимую информацию о Клюеве и Шарие.