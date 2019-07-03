Митинги против регистрации Шария и Клюева отвлекают внимание от расследований действий Порошенко - Богдан
Об этом Богдан заявил журналистам в Торонто, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, решение о регистрации Клюева и Шария приняла "Центральная избирательная комиссия, которая создана и контролируется из Верховной Рады Парубием и Порошенко".
Глава ОПГ также заявил, что Порошенко и Клюева объединяют "годы совместной работы в правительстве".
Богдан добавил, что сейчас происходит "активизация аудита деятельности Порошенко и его окружения о хищении бюджетных средств, присвоении государственного имущества, принятии незаконных решений и распоряжений. И целью проведения соответствующих митингов является отвлечение внимания от этих расследований", - сказал он.
Также глава ОПГ обратился к руководству Министерства внутренних дел и Службы безопасности с призывом предоставить ЦИК всю необходимую информацию о Клюеве и Шарие.
- Напомним, 2 июля ЦИК зарегистрировала экс-главу АП времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду. Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария.
- Кассационный административный суд считает недостаточным количество доказательств, которые могли бы подтвердить, что Андрей Клюев и Анатолий Шарий проживали в Украине в течение последних 5 лет.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем