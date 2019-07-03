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Espreso.tvОбществоЛяшко к Зеленскому: Владимир, ты - трус!

Ляшко к Зеленскому: Владимир, ты - трус!

Президент Украины Владимир Зеленский должен был до 27 июня сообщить Раде о своем решении относительно закона о временных следственных комиссиях, предусматривающего процедуру импичмента

Об этом лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV

"27 июня истек срок, когда президент Зеленский должен подписать закон о ВСК. Этот закон важен еще и потому, что там целый раздел посвящен процедуре импичмента. Зеленский перед выборами обещал в первую очередь подписать закон об импичменте, но оказалось, что закон ветирован", - отметил Ляшко.

Далее он обратился к Зеленскому: "Владимир, ты трус. Ты имел уникальную возможность отличаться от других президентов, выполнить то, что обещал, дать людям надежду на то, что все (президенты, депутаты и судьи) будут подконтрольны власти и закону".

Ляшко отметил, что Зеленский намеренно игнорирует возвращения ветированного закона в Раду, "потому что знает, что наложенное вето будет преодолено".

"Он боится передать ветированный закон. Он намеренно затягивает время передачи в парламент. Потому вето на закон о ВСК точно будет преодолено. А следующая неделя - последняя пленарная. Они (президент Зеленский и его команда, - Ред.) не хотят дать возможность преодолеть это вето ", - добавил он.

 

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