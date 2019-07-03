Кличко: Фонд госимущества тормозит строительство Шулявского путепровода

3 июля, 2019, 14:49

На месте пятого цеха завода "Большевик" должны построить один из съездов с нового моста, но в Фонде госимущества затягивают процесс

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Торможение вопрос о сносе пятого цеха завода "Большевик" будет затягивать процесс строительства Шулявского путепровода. На месте пятого цеха завода должны построить один из съездов с нового моста.

"Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнения. Нужно снести пятый цех завода" Большевик ", на месте которого должен быть один из съездов. Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать ", - отметил Виталий Кличко.

Глава Киева отмечает, что для такого решения необходимо прежде всего политическая воля. Поскольку речь идет о важном объекте инфраструктуры столицы.

"Будем переходить к более активным действиям. Нам нужно уложиться в сроки. Если мост построят, а потом придется сносить цех, это сможет увеличить и смету работ, и затягивать процесс строительства путепровода", - сказал Виталий Кличко.

Сейчас на Шулявском путепроводе продолжаются активные работы, уже полностью разобрали старый путепровод. И собрали первый прогон нового моста.

Также мэр отметил, что на сегодня в столице 75 столичных мостов находятся в предаварийном состоянии.