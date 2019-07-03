Гибель в РФ 14 моряков-подводников: в Кремле отказались комментировать произошедшее, потому что это "государственная тайна"

3 июля, 2019, 14:43

В Кремле заявили, что информация, связанная с гибелью 14 моряков, является "государственной тайной"

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНИАН .

"Главнокомандующий обладает всей информацией. Но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичного обращения. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь совершенно нормально, что это не раскрывается", - сказал он.

Песков отметил, что в будущем секретные данные не планируется открывать.

Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Отмечается, что моряки погибли из-за отравления продуктами горения.

Пожар произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучал придонный пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.