Гибель в РФ 14 моряков-подводников: в Кремле отказались комментировать произошедшее, потому что это "государственная тайна"
Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНИАН .
"Главнокомандующий обладает всей информацией. Но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичного обращения. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь совершенно нормально, что это не раскрывается", - сказал он.
Песков отметил, что в будущем секретные данные не планируется открывать.
Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Отмечается, что моряки погибли из-за отравления продуктами горения.
Пожар произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучал придонный пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.
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