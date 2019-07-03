ЕСПЧ: РФ должна выплатить €80 тысяч жителям непризнанного Приднестровья

3 июля, 2019, 18:06

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить жителям непризнанного Приднестровья более 80 тысяч евро за нарушение права на справедливое судебное разбирательство и содержания под стражей в нечеловеческих условиях

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу молдавской правозащитной организации Promo-LEX.

"ЕСПЧ опубликовал три судебных решения, определяющие нарушения Европейской конвенции в отношении истцов в Приднестровском регионе Республики Молдова, включая зону безопасности на Днестре. Судебные иски были переданы в Высокий суд в Страсбурге юристами Ассоциации Promo-LEX. Соответствующие нарушения произошли в период с 2006 по 2010 годы в Приднестровском регионе, в том числе в Зоне безопасности на Днестре (село Варница Новоаненского района и село Коржова, Дубоссарского района)", - говорится в сообщении.

Cеред них дело о содержании трех истцов в антигуманных условиях в тюрьмах непризнанного региона, по которому Высокий суд обязал Россию выплатить каждому из них по 9 750 евро компенсации за нанесенный моральный ущерб и 1 500 евро за судебные и несудебные издержки. По двум другим делам было принято аналогичное решение.

Согласно обнародованным Promo-LEX данным, Россия обязана выплатить сумму 80 550 евро в соответствии с тремя решениями ЕСПЧ.