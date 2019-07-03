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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Динамо" подписал контракт с испанским клубом

Экс-футболист "Динамо" подписал контракт с испанским клубом


фото: adalcorcon.com
Экс-полузащитник "Динамо" и "Карпат" Сергей Мякушко продолжит карьеру в Испании

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба .

Украинец заключил соглашение с испанским "Алькоркон" из Сегунды на один сезон с возможностью продления на три года. Мякушко стал первым украинским в истории испанского клуба.

В прошлом сезоне 26-летний украинец сыграл за "Карпаты" 36 матчей, забил 8 голов и сделал 4 голевые паса. "Алькоркон" в сезоне-2018/19 финишировал 14-м в испанской Сегунде.

  • 2 июля экс-вратарь киевского "Динамо" Максим Коваль стал игроком саудовского "Аль-Фатеха".

 

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