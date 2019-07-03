ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной при любых результатов парламентских выборов, - Минрегион

3 июля, 2019, 12:39

Геннадий Зубко, вице-президентом ЕБРР Пьер Гейлброн и управляющий директор в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроны провели совместную встречу

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

По результатам совместной встречи с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Пьером Хейлброном и Управляющим директором в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео патронов, Зубко сообщил, что сотрудничество с Украиной будет продолжено, "независимо от парламентской кампании в Украине, формирования нового состава Еврокомиссии, формирование нового правительства в Украине ".

"Планируем множество новых проектов в муниципальном секторе, финансирование проектов в частном секторе, поддержка проектов по уменьшению объемов потребления энергии", - написал он.

2-4 июля в Торонто, Канада проходит третья Международная Ukraine Reform Conference. Геннадий Зубко представляет на конференции результаты реформ децентрализации и энергоэффективности. Также в рамках конференции запланированы панельные дискуссии министров, экспертные обсуждения прогресса украинских реформ, двусторонние встречи.