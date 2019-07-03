ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной при любых результатов парламентских выборов, - Минрегион
Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.
По результатам совместной встречи с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Пьером Хейлброном и Управляющим директором в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео патронов, Зубко сообщил, что сотрудничество с Украиной будет продолжено, "независимо от парламентской кампании в Украине, формирования нового состава Еврокомиссии, формирование нового правительства в Украине ".
"Планируем множество новых проектов в муниципальном секторе, финансирование проектов в частном секторе, поддержка проектов по уменьшению объемов потребления энергии", - написал он.
2-4 июля в Торонто, Канада проходит третья Международная Ukraine Reform Conference. Геннадий Зубко представляет на конференции результаты реформ децентрализации и энергоэффективности. Также в рамках конференции запланированы панельные дискуссии министров, экспертные обсуждения прогресса украинских реформ, двусторонние встречи.
- Украина рассчитывает привлечь 149 млн евро от ЕБРР на модернизацию электросетей
- Во время Международной Ukraine Reform Conference Канада объявила, что выделит Украине $ 45 млн, из них $ 25 млн на проведение инклюзивных и гендерно-ориентированных реформ
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем