Двое киевлян отсудили у России 200 тыс. грн моральной компенсации за оккупацию Крыма и Донбасса
Об этом сообщил украинский правозащитник, адвокат, координатор общественного движения "Общее дело" Александр Данилюк в Facebook.
Правозащитная организация "Сила Права" выиграла очередные суды против Российской Федерации.
Голосеевский суд Киева постановил взыскать с России в пользу истцов Вадима Козика и Валерия Шевчишина по 100 тыс грн компенсации морального вреда.
Отмечается, что на сегодня выиграно уже тысячи дел против РФ, где пострадавшие получают существенно большие суммы. К примеру, на прошлой неделе "Сила Права" отсудила для крымской журналистки Анны Андриевской более миллиона гривен.
"Для обеспечения исков" Сила Права "уже арестовала $ 3,5 млрд, принадлежащих РФ, и находящихся в Украине, и работает над арестами российских стратегических активов, находящихся в США и ЕС, к примеру, российской доли в Северных потоках", - отметил он.
Данилюк отметил, что арест стратегических активов РФ даже на десятки миллиардов - действенный инструмент принуждения России к миру и восстановления территориальной целостности Украины.
"Когда сегодня некоторые политиканы рассказывают нам о мире любой ценой, мы должны понимать эту цену. Если правительство пойдет на уступки и признает, что Россия не виновата в агрессии, триллионы долларов на восстановление разрушенного Донбасса и на компенсации пострадавшим придется платить из украинского , а не российского бюджета ", - добавил он.
- Подать иск против агрессора может каждый.
- К борьбе на юридических фронте вместе с "Силой права" уже присоединились более 25 тыс украинцев.
- Так, 2 июля львовский суд обязал уплатить Россию 4,7 млн грн украинском переселенцам.
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