Двое киевлян отсудили у России 200 тыс. грн моральной компенсации за оккупацию Крыма и Донбасса

3 июля, 2019, 12:55

Голосеевский суд Киева по искам киевлян Вадима Козика и Валерия Шевчишина вынес решение о возмещении морального вреда, причиненного истцам российской вооруженной агрессией против Украины в Крыму и Донбассе

Об этом сообщил украинский правозащитник, адвокат, координатор общественного движения "Общее дело" Александр Данилюк в Facebook.

Правозащитная организация "Сила Права" выиграла очередные суды против Российской Федерации.

Голосеевский суд Киева постановил взыскать с России в пользу истцов Вадима Козика и Валерия Шевчишина по 100 тыс грн компенсации морального вреда.

Отмечается, что на сегодня выиграно уже тысячи дел против РФ, где пострадавшие получают существенно большие суммы. К примеру, на прошлой неделе "Сила Права" отсудила для крымской журналистки Анны Андриевской более миллиона гривен.

"Для обеспечения исков" Сила Права "уже арестовала $ 3,5 млрд, принадлежащих РФ, и находящихся в Украине, и работает над арестами российских стратегических активов, находящихся в США и ЕС, к примеру, российской доли в Северных потоках", - отметил он.

Данилюк отметил, что арест стратегических активов РФ даже на десятки миллиардов - действенный инструмент принуждения России к миру и восстановления территориальной целостности Украины.

"Когда сегодня некоторые политиканы рассказывают нам о мире любой ценой, мы должны понимать эту цену. Если правительство пойдет на уступки и признает, что Россия не виновата в агрессии, триллионы долларов на восстановление разрушенного Донбасса и на компенсации пострадавшим придется платить из украинского , а не российского бюджета ", - добавил он.