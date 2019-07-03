Доллар и евро продолжают дешеветь, - НБУ

3 июля, 2019, 09:11

Курс доллара снизился в цене на 3 копейки

Об этом говорится на сайте НБУ.

В среду, 3 июля, $ 100 стоят 2618 грн (предварительная стоимость - 2621 грн.).

Евро "похудел" на 16 копеек 100 евро можно приобрести за 2958 грн (предварительная стоимость - 2974 грн.).

В то же время Минфин сообщает о курс в обменниках на черном рынке:

1 доллар покупают по 26,08 грн., 1 евро - за 29,45 грн.

Доллар в черных обменниках продают по 26,12 грн., Евро - по 29,55 грн.