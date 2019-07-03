Доллар и евро продолжают дешеветь, - НБУ
3 июля, 2019, 09:11
Курс доллара снизился в цене на 3 копейки
Об этом говорится на сайте НБУ.
В среду, 3 июля, $ 100 стоят 2618 грн (предварительная стоимость - 2621 грн.).
Евро "похудел" на 16 копеек 100 евро можно приобрести за 2958 грн (предварительная стоимость - 2974 грн.).
В то же время Минфин сообщает о курс в обменниках на черном рынке:
1 доллар покупают по 26,08 грн., 1 евро - за 29,45 грн.
Доллар в черных обменниках продают по 26,12 грн., Евро - по 29,55 грн.
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