Депутаты избрали нового президента Европарламента
Об этом сообщает Европейская правда .
Во втором раунде голосования Сассоли, представляющий группу "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", поддержали 345 евродепутатов при минимально необходимых 334. В первом раунде для победы ему не хватило 7 голосов.
Второе место занял чех Ян Заградил от фракции "Европейские консерваторы и реформисты" - 160 голосов.
Представительница Германии Ска Келлер от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" набрала 119 голосов, испанку Серую Рего от левой политической группы "Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера" поддержали 43 евродепутата.
63-летний Сассоли долгое время работал журналистом в Италии, в 2009 ушел в политику и был избран в Европарламент от Демократической партии, в то время была у власти в стране.
В 2014 году он снова стал евродепутат от Демпартии и был избран на должность вице-президента Европарламента.
Отметим, что предыдущим президентом Европарламента также был представитель Италии - Антонио Таяни.
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