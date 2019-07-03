4 июля в Украине погода будет "конфетка", - синоптик
3 июля, 2019, 14:06
В Киеве в четверг без существенных осадков, только в отдельных районах может увеличиться облачность и влажность.
Существенные осадки маловероятны, много солнца, температура воздуха 21 + 26 градусов
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на юге ожидается + 25 + 29, местами до +30 градусов.
Ближайшей ночью в Карпатах предполагается + 7 + 12 градусов.
На севере северо-западный ветер может периодически существенно усиливаться и возможны локальные небольшие дожди. Отдельные дожди также вероятные в Луганской и Донецкой.
В Киеве в четверг без существенных осадков, только в отдельных районах может увеличиться облачность и влажность.
В течение дня в столице завтра ожидается + 20 + 23 градуса.
В ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны 7 и 8 июля.
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