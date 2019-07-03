//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт298 российских спортсменов попались на допинге

298 российских спортсменов попались на допинге


фото: Tagesspiegel
Всемирное антидопинговое агентство выявило признаки употребления запрещенных препаратов в 298 российских спортсменов

Об этом сообщил сайт Медуза .

ВАДА заподозрило спортсменов РФ в нарушении антидопинговых правил после проверки данных, предоставленных московской лабораторией. С 578 проб, принадлежащих этим атлетам, на данный момент уже проанализированы 150 образцов 43 спортсменов. Их дела уже переданы в соответствующие международные федерации для вынесения итоговых решений.

ВАДА в сентябре 2018 года возобновило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Передача на проверку всех подозрительных проб и предоставления экспертам ВАДА доступа к базе данных московской лаборатории были при этом названы в качестве обязательных условий.

  • 27 июня стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство планирует открыть более 100 дел против российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 июля, 2019 среда

2 июля, 2019 вторник

больше новостей

3 июля, 2019 среда

2 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать