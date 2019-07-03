298 российских спортсменов попались на допинге
3 июля, 2019, 09:59
Всемирное антидопинговое агентство выявило признаки употребления запрещенных препаратов в 298 российских спортсменов
Об этом сообщил сайт Медуза .
ВАДА заподозрило спортсменов РФ в нарушении антидопинговых правил после проверки данных, предоставленных московской лабораторией. С 578 проб, принадлежащих этим атлетам, на данный момент уже проанализированы 150 образцов 43 спортсменов. Их дела уже переданы в соответствующие международные федерации для вынесения итоговых решений.
ВАДА в сентябре 2018 года возобновило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Передача на проверку всех подозрительных проб и предоставления экспертам ВАДА доступа к базе данных московской лаборатории были при этом названы в качестве обязательных условий.
- 27 июня стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство планирует открыть более 100 дел против российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.
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