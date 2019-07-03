20 "достижений" за 42 дня: в сети запустили счетчик нарушений Зеленским законов Украины

3 июля, 2019, 15:11

В сети заработал сайт, который фиксирует все нарушения президента Украины и его команды и отсчитывает время без них

Об этом сообщает Еспресо.TV .

ze.live - это платформа, которая собирает и фиксирует все нарушения законов, которые совершил Владимир Зеленский, находясь на посту президента Украины.

В частности, на сайте работает счетчик, который в режиме реального времени отсчитывает дни, часы и секунды действующего президента без нарушений.

Также на ze.live содержится информация обо всех несоблюдениях закона в хронологическом порядке. В частности, последним на сегодняшний день является присвоение звания Герой Украины в нарушение Устава о звании Героя Украины.

Платформа приводит данные об общем количестве нарушений за всю каденцию, самый длинный период без нарушений и количество дней до ее завершения.

Сайт имеет украинскую, английскую и русскую версии.