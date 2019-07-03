14 кг радиоактивной черники: полиция задержала женщину, которая в зоне ЧАЭС собирала ягоды на продажу

3 июля, 2019, 16:07

Женщина планировала вынести за пределы радиоактивно-загрязненной зоны 14 кг лесной ягоды без соответствующего контроля и дозиметрического документа

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Во время патрулирования территории зоны отчуждения ЧАЭС полицейскими Киевщины совместно с военнослужащими Национальной гвардии в селе Вильча была обнаружена женщина, которая собирала чернику.

Чтобы собрать чернику и затем продать, женщина приехала из Ривненской области.

"За проникновение на запретную территорию без разрешения специальных документов на эту гражданку составлен админпротокол по ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиактивному загрязнению)", - отметили в полиции.

По данному факту следственным отделом полиции зоны ЧАЭС решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований радиационной безопасности).

Подозреваемой грозит штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.