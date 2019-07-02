Жара на юге и востоке: синоптик рассказала, какой будет погода в среду
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.
Отмечается, что столбики термометров завтра будут показывать + 23 + 28 градусов, на Западе + 21 + 26 градусов.
Зато жара еще задержится на юге, а также на Луганщине и Донетчине, + 28 + 33 градуса. Однако уже 4 июля и там посвежеет.
"Антициклон с центром аж за Ирландией и с симпатичным именем Winnie обеспечит нам сухую погоду практически повсеместно, разве что в Карпатах кое-где возможны местные дожди", - сообщила Диденко.
В Киеве в среду будет сухо, солнечно, ночью 16 + 19 градусов, днем +24 + 26 градусов.
4-5 июля в Украине посвежеет еще на несколько градусов.
"Кому сильной жары хочется - в Испании, Италии, Греции, Турции будет и +30, и +40 градусов", - отметила синоптик.
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