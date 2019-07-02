Зеленский пригласил делегацию МВФ посетить Киев

2 июля, 2019, 21:22

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что гарантирует независимость Национального банка Украины. Зеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего

Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства.