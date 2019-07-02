Закон о языке несет угрозу только для колонизатора, - Княжицкий о второй попытке России вынести этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН

2 июля, 2019, 21:55

Об этом сказал глава Комитета по вопросам культуры и духовности, соавтор языкового закона Николай Княжицкий во вторник, 2 июля во время встречи-обсуждения относительно угроз и вызовов накануне парламентских выборов во Львове.

"Россия это делает уже второй раз, ведь для нее язык - это признак субъектности народа, который будет защищать свои права. Символично, что это заседание Совета безопасности ООН должно состояться 16 июля - именно в тот день, когда закон вступает в силу", - сказал Княжицкий.

Он убежден, Россия не будет иметь успеха в этой области.

"Этот закон является опасным только для колонизаторов, тех, кто хотел бы видеть Украину без украинского языка и культуры. Но закон не представляет никакой опасности ни для международного сообщества, ни для наших партнеров на Западе, ни для всех стран, для защиты собственной самоидентификации стали членами ЕС ", - заверил Глава профильного комитета.

Он также сообщил: Верховная Рада не видит юридических оснований для отмены закона о языке. В парламенте готовится соответствующее обращение в Конституционный суд.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 16 июля он вступает в силу.

21 июня депутаты от "Оппозиционного блока" обратились в Конституционный суд с требованием его отменить.

2 июля пресс-секретарь постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Олег Николенко в своем Фейсбуке сообщил о том, что Россия вдруг созывает заседание Совета Безопасности ООН за украинский языковой закон.

Встреча-обсуждение "Дорожная карта для украинского политикума" с участием журналиста Виталия Портникова и нардепа Николая Княжицкого состоялась во Львове во вторник, 2 июля. Организатор мероприятия ГО "Всеукраинский демократический форум".