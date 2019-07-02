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Espreso.tvОбществоЗадержанного в Киеве "ветерана "ЛНР" Держака выпустили под залог

Задержанного в Киеве "ветерана "ЛНР" Держака выпустили под залог


фото: ukranews
Задержанного в Киеве с удостоверением "военкомата "ЛНР" и военным билетом Минобороны РФ заместителя руководителя луганского водочного завода "Луга Нова" Дмитрия Держака суд отпустил под залог в 570 тыс. грн

Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Заместителю гендиректора предприятия-спонсора террористов "ЛНР", которого задержали с удостоверением "участника боевых действий" против Украины, суд дал возможность выйти под залог в 570 тыс. грн", - написал Луценко.

Генпрокурор отметил, что суд принял решение в тот же день, когда террористы расстреляли медицинский автомобиль ВСУ.

"В связи с этим решением КС в зоне риска - более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников", - добавил Луценко.

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