Задержанного в Киеве "ветерана "ЛНР" Держака выпустили под залог

2 июля, 2019, 12:49

Задержанного в Киеве с удостоверением "военкомата "ЛНР" и военным билетом Минобороны РФ заместителя руководителя луганского водочного завода "Луга Нова" Дмитрия Держака суд отпустил под залог в 570 тыс. грн

Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Заместителю гендиректора предприятия-спонсора террористов "ЛНР", которого задержали с удостоверением "участника боевых действий" против Украины, суд дал возможность выйти под залог в 570 тыс. грн", - написал Луценко.

Генпрокурор отметил, что суд принял решение в тот же день, когда террористы расстреляли медицинский автомобиль ВСУ.

"В связи с этим решением КС в зоне риска - более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников", - добавил Луценко.