Задержанного в Киеве "ветерана "ЛНР" Держака выпустили под залог
2 июля, 2019, 12:49
Задержанного в Киеве с удостоверением "военкомата "ЛНР" и военным билетом Минобороны РФ заместителя руководителя луганского водочного завода "Луга Нова" Дмитрия Держака суд отпустил под залог в 570 тыс. грн
Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.
"Заместителю гендиректора предприятия-спонсора террористов "ЛНР", которого задержали с удостоверением "участника боевых действий" против Украины, суд дал возможность выйти под залог в 570 тыс. грн", - написал Луценко.
Генпрокурор отметил, что суд принял решение в тот же день, когда террористы расстреляли медицинский автомобиль ВСУ.
"В связи с этим решением КС в зоне риска - более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников", - добавил Луценко.
- Напоминаем, 26 июня в Киеве задержали "ветерана боевых действий "ЛНР", который руководил Луганским ликеро-водочным заводом.
- Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционным норму об обязательности ареста подозреваемых в госизмене и терроризме.
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