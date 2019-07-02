Из-за позиции РФ не договорились об освобождении заложников, - Олифер о Трехсторонней группе

2 июля, 2019, 20:57

На заседании Трехсторонней контактной группы обсудили вопрос освобождения Россией украинских пленных, демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской и условия введения так называемого хлебного перемирия

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в социальной сети Facebook.

"В связи с позицией РФ, не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц. Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы", - сказала пресс-секретарь.

По поводу дальнейшего демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской решено в течение недели согласовать график сноса этих сооружений. График должна согласовать СММ ОБСЕ.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске запланирована на 17 июля.