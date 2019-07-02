Испанский клуб избавится от украинского футболиста
2 июля, 2019, 12:49
Украинский защитник "Леганес" Василий Кравец может следующий сезон провести в другой команде
Об этом сообщает footballua.tv .
Главный тренер команды Маурисио Пеллегрино считает, что сейчас футболист не готов к выступлению на высшем уровне. Таким образом, в "Леганесе" готовы расстаться с футболистом. При этом речь идет только об уходе в аренду, поскольку "Леганес" рассчитывает на дальнейший прогресс Кравца.
На футболиста уже появился претендент: "Малага" выразила готовность арендовать Кравца, поскольку левый защитник Федерико Рикка рассчитывает перейти в более статусный клуб.
В прошлом сезоне Василий Кравец провел 23 матча, в которых отметился двумя голевыми передачами. "Малага" не сумела вернуться в ЛаЛигу и следующий сезон проведет во втором по рангу дивизионе.
- 5 марта украинский защитник "Леганес" Василий Кравец получил одну из самых высоких оценок за матч чемпионата Испании против "Леванте".
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