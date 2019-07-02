Испанский клуб избавится от украинского футболиста

2 июля, 2019, 12:49

Украинский защитник "Леганес" Василий Кравец может следующий сезон провести в другой команде

Об этом сообщает footballua.tv .

Главный тренер команды Маурисио Пеллегрино считает, что сейчас футболист не готов к выступлению на высшем уровне. Таким образом, в "Леганесе" готовы расстаться с футболистом. При этом речь идет только об уходе в аренду, поскольку "Леганес" рассчитывает на дальнейший прогресс Кравца.

На футболиста уже появился претендент: "Малага" выразила готовность арендовать Кравца, поскольку левый защитник Федерико Рикка рассчитывает перейти в более статусный клуб.

В прошлом сезоне Василий Кравец провел 23 матча, в которых отметился двумя голевыми передачами. "Малага" не сумела вернуться в ЛаЛигу и следующий сезон проведет во втором по рангу дивизионе.