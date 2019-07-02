Впервые в истории: на День Независимости Трамп планирует вывести на улицы Вашингтона танки
2 июля, 2019, 16:33
Глава Белого дома Дональд Трамп намерен привлечь к праздничным мероприятиям по случаю Дня независимости США в Вашингтоне военную бронетехнику
Об этом он заявил в понедельник, 1 июля, во время обсуждения подготовки к празднику.
По словам Трампа, речь идет о нескольких танков M1 Abrams, M4 Sherman и другой бронетехнике.
При этом он отметил, что они не будут участвовать в параде на Пенсильвания-авеню, чтобы не испортить уличное покрытие.
"Вы должны быть очень осторожны с танками, потому что дороги не любят передвижения тяжелых танков. Поэтому мы должны разместить их в определенных областях", - заявил президент США.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем