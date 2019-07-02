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Espreso.tvМирВпервые в истории: на День Независимости Трамп планирует вывести на улицы Вашингтона танки

Впервые в истории: на День Независимости Трамп планирует вывести на улицы Вашингтона танки

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен привлечь к праздничным мероприятиям по случаю Дня независимости США в Вашингтоне военную бронетехнику

Об этом он заявил в понедельник, 1 июля, во время обсуждения подготовки к празднику.

По словам Трампа, речь идет о нескольких танков M1 Abrams, M4 Sherman и другой бронетехнике.

При этом он отметил, что они не будут участвовать в параде на Пенсильвания-авеню, чтобы не испортить уличное покрытие.

"Вы должны быть очень осторожны с танками, потому что дороги не любят передвижения тяжелых танков. Поэтому мы должны разместить их в определенных областях", - заявил президент США.

 

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