Впервые в истории: на День Независимости Трамп планирует вывести на улицы Вашингтона танки

2 июля, 2019, 16:33

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен привлечь к праздничным мероприятиям по случаю Дня независимости США в Вашингтоне военную бронетехнику

Об этом он заявил в понедельник, 1 июля, во время обсуждения подготовки к празднику.

По словам Трампа, речь идет о нескольких танков M1 Abrams, M4 Sherman и другой бронетехнике.

При этом он отметил, что они не будут участвовать в параде на Пенсильвания-авеню, чтобы не испортить уличное покрытие.

"Вы должны быть очень осторожны с танками, потому что дороги не любят передвижения тяжелых танков. Поэтому мы должны разместить их в определенных областях", - заявил президент США.