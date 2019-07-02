Возвращение РФ в ПАСЕ: Швеция присоединилась к демаршу в поддержку Украины

2 июля, 2019, 08:59

Представители Швеции в парламентской ассамблее Совета Европы поддержали Украину и присоединились к заявлению 7 стран о совместных действиях в знак протеста против возвращения РФ

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев в эфире Радио НВ.

"К финальному заявлению, которое было от 7 стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции", - сказал Арьев.

Кроме того, дипломат рассказал, что резолюцию против возвращения России в ПАСЕ, которую готовят государства-участники демарша, намерена поддержать Польша.