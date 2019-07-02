Возвращение РФ в ПАСЕ: Швеция присоединилась к демаршу в поддержку Украины
2 июля, 2019, 08:59
Представители Швеции в парламентской ассамблее Совета Европы поддержали Украину и присоединились к заявлению 7 стран о совместных действиях в знак протеста против возвращения РФ
Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев в эфире Радио НВ.
"К финальному заявлению, которое было от 7 стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции", - сказал Арьев.
Кроме того, дипломат рассказал, что резолюцию против возвращения России в ПАСЕ, которую готовят государства-участники демарша, намерена поддержать Польша.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Делегации Украины и 6 стран покинули ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ. Кроме Украины это были также депутаты от Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.
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