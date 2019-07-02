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Espreso.tvОбществоВозвращение РФ в ПАСЕ: Швеция присоединилась к демаршу в поддержку Украины

Возвращение РФ в ПАСЕ: Швеция присоединилась к демаршу в поддержку Украины

Представители Швеции в парламентской ассамблее Совета Европы поддержали Украину и присоединились к заявлению 7 стран о совместных действиях в знак протеста против возвращения РФ

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев в эфире Радио НВ.

"К финальному заявлению, которое было от 7 стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции", - сказал Арьев.

Кроме того, дипломат рассказал, что резолюцию против возвращения России в ПАСЕ, которую готовят государства-участники демарша, намерена поддержать Польша.

  • Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
  • Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
  • Делегации Украины и 6 стран покинули ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ. Кроме Украины это были также депутаты от Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.
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