Во Львове напали на волонтеров "Голоса"

2 июля, 2019, 17:33

В понедельник, 1 июля, около 20:00 во Львове молодые люди напали на волонтеров "Голоса" и угрожали физической расправой

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что нападавшие ругались и оскорбляли волонтеров, силой заставили их снять брендированную одежду, преследовали их по улицам и угрожали физической расправой.

Также сообщается, что ночью напали на львовский Коворкинг Изменений партии "Голос":

"Испортили оформление места встреч с волонтерами, отодрали и обрисовали буквы из щита и сломали эмблему "Голоса". Также пытались отцепить баннер", - рассказала координатор коворкинга во Львове Анна Филистин.