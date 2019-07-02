Во Львове напали на волонтеров "Голоса"
2 июля, 2019, 17:33
В понедельник, 1 июля, около 20:00 во Львове молодые люди напали на волонтеров "Голоса" и угрожали физической расправой
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что нападавшие ругались и оскорбляли волонтеров, силой заставили их снять брендированную одежду, преследовали их по улицам и угрожали физической расправой.
Также сообщается, что ночью напали на львовский Коворкинг Изменений партии "Голос":
"Испортили оформление места встреч с волонтерами, отодрали и обрисовали буквы из щита и сломали эмблему "Голоса". Также пытались отцепить баннер", - рассказала координатор коворкинга во Львове Анна Филистин.
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