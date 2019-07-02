В Иране пригрозили Израилю "уничтожением за полчаса" в случае атаки США
Об этом заявил глава комитета по вопросам национальной безопасности иранского парламента Моджаба Зоннур, сообщает Reuters.
"Если США нападут на нас, то Израиль просуществует еще не более получаса", - сказал Зоннур, добавив, что в случае агрессии со стороны Вашингтона у Тегерана есть "значительная военная мощь".
По словам парламентария, все советники Трампа осознают, что нападение на Иран приведет к поражению американцев.
Как известно, отношения между Ираном и США резко обострились после того, как иранские военные сбили американский беспилотник. Тегеран настаивает на том, что БПЛА пролетал в воздушном пространстве Ирана, Вашингтон уверяет, что дрон находился в международном воздушном пространстве.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил , что американские войска были готовы нанести удар по трем объектам Ирана из-за атаки на американский беспилотник. Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США Дональд Трамп сначала принял, а потом отменил военные удары по нескольким целям в Иране из-за уничтожения американского беспилотника.
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