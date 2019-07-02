В Иране пригрозили Израилю "уничтожением за полчаса" в случае атаки США

2 июля, 2019, 15:41

Израиль исчезнет в течение получаса, если США решат ударить по Ирану

Об этом заявил глава комитета по вопросам национальной безопасности иранского парламента Моджаба Зоннур, сообщает Reuters.

"Если США нападут на нас, то Израиль просуществует еще не более получаса", - сказал Зоннур, добавив, что в случае агрессии со стороны Вашингтона у Тегерана есть "значительная военная мощь".

По словам парламентария, все советники Трампа осознают, что нападение на Иран приведет к поражению американцев.

Как известно, отношения между Ираном и США резко обострились после того, как иранские военные сбили американский беспилотник. Тегеран настаивает на том, что БПЛА пролетал в воздушном пространстве Ирана, Вашингтон уверяет, что дрон находился в международном воздушном пространстве.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил , что американские войска были готовы нанести удар по трем объектам Ирана из-за атаки на американский беспилотник. Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США Дональд Трамп сначала принял, а потом отменил военные удары по нескольким целям в Иране из-за уничтожения американского беспилотника.