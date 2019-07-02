В Индии из-за ливней погибли десятки людей

2 июля, 2019, 17:12

В Индии из-за сильных дождей обрушились стены некоторых домов, в результате чего погибли десятки людей

Как сообщается, из-за дождя у Мумбаи на холме в Малад обвалилась стена и упала на дому. В результате инцидента погиб 21 человек. В городке Калян обвалилась стена школы, в результате чего погибли 3 человека. Еще шестеро погибли из-за обвала стены в городе Пуна. В субботу, 29 июня, при аналогичных инцидентах погибли 15 человек.

Отметим, ежегодно с июня по сентябрь Индия встречается с сезоном муссонов, из-за чего случаются смертельные случаи в результате обвала зданий с некачественным фундаментом.

В некоторых районах Индии выпало около 40 см осадков, что привело к затоплению улиц и остановке поездов. Около тысячи человек были спасены на резиновых лодках военно-морским персоналом.

По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся, из-за чего местные власти были вынуждены закрыть образовательные и государственные учреждения и попросили население не выходить из домов без необходимости.