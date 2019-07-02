В Украине собираются креативно привлекать внимание пешеходов при выходе на дорогу

2 июля, 2019, 19:43

Правительство собирается изменить Государственные строительные нормы (ГСН) по безопасности на дорогах

Об этом сообщил заместитель в Минрегионстрое Лев Парцхаладзе в Facebook.

Отмечается, что для профилактики и предупреждения ДТП планируют рассмотреть возможность нормировать обязательное устройство современных средств повышения внимания пешеходов при выходе на дорогу.

Речь идет о современных креативных средствах привлечения внимания:

яркие предупредительные знаки,

креативные надписи на дорогах,

оригинальная разметка на пешеходных переходах и тому подобное.

Нормы по проектированию улиц и дорог обновляет ГП "ГосдорНИИ".