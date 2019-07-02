В Украине собираются креативно привлекать внимание пешеходов при выходе на дорогу
2 июля, 2019, 19:43
Правительство собирается изменить Государственные строительные нормы (ГСН) по безопасности на дорогах
Об этом сообщил заместитель в Минрегионстрое Лев Парцхаладзе в Facebook.
Отмечается, что для профилактики и предупреждения ДТП планируют рассмотреть возможность нормировать обязательное устройство современных средств повышения внимания пешеходов при выходе на дорогу.
Речь идет о современных креативных средствах привлечения внимания:
- яркие предупредительные знаки,
- креативные надписи на дорогах,
- оригинальная разметка на пешеходных переходах и тому подобное.
Нормы по проектированию улиц и дорог обновляет ГП "ГосдорНИИ".
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