В Украине появился онлайн-калькулятор "справедливой" цены на горячую воду и тепло

2 июля, 2019, 16:47

Калькулятор позволит рассчитать стоимость потребленного тепла и горячей воды

Онлайн-кальулятор находится на сайте министерства юстиции.

"Теперь граждане смогут самостоятельно высчитать, сколько они должны платить за тепло и горячую воду. На сайте Правительственного портала и Министерства юстиции появился калькулятор расчета честной платежки, воспользовавшись которым, можно узнать, справедлива ли стоимость тепла и горячей воды в каждом из регионов ", - отметил министр юстиции Павел Петренко.

Также, по его словам, из-за непрозрачности формирования тарифов стоимость отопления в разных областях Украины кардинально отличается (при том, что стоимость газа для всех одинакова). Например, в Черновцах стоимость гигакалории тепла составляет - 1200 грн, тогда как в Чернигове, Ровно и Луганске - превышает 1700 грн.