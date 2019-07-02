В Тбилиси объяснили смену посла в Украине
Об этом сообщает портал Грузия Online.
"Как известно, назначение и увольнение послов происходит по принципу ротации. Так произошло и в случае с Гелой Думбадзе. Министерство считает нужным использовать его ресурс в центральном аппарате - на позиции посла по особым поручениям, и ему доверят сферу, в которой он имеет большой опыт деятельности", - сказали в МИД.
"Об этом известно и господину Думбадзе, и это решение было принято в результате консультаций с ним", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры - бывший посол Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, который ранее занимал должность посла Грузии в Азербайджане.
Гела Думбадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.
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