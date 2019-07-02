В Тбилиси объяснили смену посла в Украине

2 июля, 2019, 15:54

В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что отозвали посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе с целью назначения его на другую должность

Об этом сообщает портал Грузия Online.

"Как известно, назначение и увольнение послов происходит по принципу ротации. Так произошло и в случае с Гелой Думбадзе. Министерство считает нужным использовать его ресурс в центральном аппарате - на позиции посла по особым поручениям, и ему доверят сферу, в которой он имеет большой опыт деятельности", - сказали в МИД.

"Об этом известно и господину Думбадзе, и это решение было принято в результате консультаций с ним", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры - бывший посол Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, который ранее занимал должность посла Грузии в Азербайджане.

Гела Думбадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.