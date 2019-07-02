В Судане во время подавления акций протеста погибли 11 человек

2 июля, 2019, 16:20

В Судане во время столкновений между военными и участниками акций протеста, прошедших в воскресенье, 30 июня, погибли по меньшей мере 11 человек

Как сообщает DW, число жертв столкновений подтвердили также и в оппозиционном Союзе врачей Судана.

Всего, по данным оппозиции, число погибших в столице страны и расположенных неподалеку городах и населенных пунктах достигло 11 человек.

В то же время представители власти заявляют о не менее семи погибших и около 200 раненых в результате столкновений.

Напомним, 30 июня несколько десятков тысяч человек вышли на протесты в разных городах Судана с призывом к военным передать власть гражданскому правительству.

В апреле в Судане произошел военный государственный переворот. Новая власть открыла уголовное дело против президента Омара аль-Башира.