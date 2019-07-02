В США в 27 лет загадочно скончался известный бейсболист
2 июля, 2019, 11:45
Бейсболист команды "Лос-Анджелес Энджелс" Тайлер Скеггс умер в возрасте 27 лет
Об этом сообщает официальный сайт "Энджелс" .
"С прискорбием сообщаем, что Тайлер Скеггс умер сегодня в Техасе. Тайлер был и навсегда останется важной частью семьи "Энджелс". Наши мысли и молитвы в это трудное время с его женой Карле и всей его семьей", - говорится в сообщении клуба.
Причина смерти Тайлера Скеггса не называется. Бейсболист был задрафтован "Лос-Анджелес Энджелс" в 2009 году. В 2010 году в результате обмена он перешел в "Аризоны Даймондбекс", а в 2013-м вернулся в "Энджелс" .В 2012 году Тайлер принял участие в "Матче всех звезд".
В связи со смертью игрока матч регулярного чемпионата MLB между "Энджелс" и "Техас Рейнджерс" был перенесен.
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