В США в 27 лет загадочно скончался известный бейсболист

2 июля, 2019, 11:45

Бейсболист команды "Лос-Анджелес Энджелс" Тайлер Скеггс умер в возрасте 27 лет

Об этом сообщает официальный сайт "Энджелс" .

"С прискорбием сообщаем, что Тайлер Скеггс умер сегодня в Техасе. Тайлер был и навсегда останется важной частью семьи "Энджелс". Наши мысли и молитвы в это трудное время с его женой Карле и всей его семьей", - говорится в сообщении клуба.

Причина смерти Тайлера Скеггса не называется. Бейсболист был задрафтован "Лос-Анджелес Энджелс" в 2009 году. В 2010 году в результате обмена он перешел в "Аризоны Даймондбекс", а в 2013-м вернулся в "Энджелс" .В 2012 году Тайлер принял участие в "Матче всех звезд".

В связи со смертью игрока матч регулярного чемпионата MLB между "Энджелс" и "Техас Рейнджерс" был перенесен.