В Швейцарии заблокировали более $60 млн украденных экс-руководством "Нафтогаза" денег, - СМИ

2 июля, 2019, 11:53

Федеральная прокуратура в Берне (Швейцария) расследует дело по подозрению в отмыванию денег, вероятно, украденных у "Нафтогаза Украины"

Об этом сообщили швейцарские правоохранители в ответ на запрос DW.

В Швейцарии нашлась часть средств, вероятно, незаконно выведенных из Украины бывшим руководством государственной компании "Нафтогаз Украины". Федеральная прокуратура в Берне сообщила, что расследует дело по подозрению в отмывании денег "в связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна "Нафтогаз".

Сейчас в рамках соответствующего уголовного производства на счетах в швейцарских банках заблокировано уже 60 млн франков ($60,7 млн, или 1,6 млрд грн).

Федеральная прокуратура Швейцарии отмечает, что на данный момент в деле двое подозреваемых, оба - граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании денег, второго - в соучастии в отмывании.

Информацию о деле по подозрению в отмывании денег "Нафтогаза" Федеральная прокуратура предоставила журналистам в ответ на запрос о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генпрокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину.

"По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены 25 млн долларов США в период, когда Бакулин был главой" Нафтогаза "(2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь экс-главы госкомпании" - говорится в сообщении.

В марте 2018 г. Бакулин был объявлен в розыск. Его подозревают в участии в "преступной организации Виктора Януковича", завладении чужим имуществом и покушения на завладение чужим имуществом, финансовой сделке, составлении фиктивных документов.

Бакулину инкриминируют завладение средствами "Нафтогаза Украины" в сумме 449 млн 963 тыс. гривень, покушение на завладение средствами этого ПАО в сумме 5 млрд 100 млн 36 тыс. гривень, а также в завладении имуществом и средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 404 млн 374 тыс. долларов при закупке нефтедобывающих вышек. Скандальное дело назвали в честь тогдашнего министра энергетики и давнего близкого соратника Бакулина Юрия Бойко.

"После побега экс-президента Украины Виктора Януковича в Россию в 2014 г. следователи ГПУ установили, что за буровые установки было переплачено $400 млн. Эти деньги, очевидно, были выведены за границу.

Согласно информации в судебном реестре, в рамках сделки в Швейцарию, кроме 25 млн, вероятно, выведенных на счета Бакулина, также было выведено $95 млн на счета оффшорной компании из Белиза. Бенефициаром последней следователи считают Януковича ", - пишет DW.

По документам судебного реестра Швейцарии, которые есть в распоряжении DW, контроль над счетом, на который, по данным украинских следователей, было выведено $25 млн, имели дети Бакулина.

Отмечается, что Бакулин и подконтрольная им фирма с Британских Виргинских островов судились в Швейцарии, чтобы разблокировать замороженные средства и помешать передаче украинским следователям документов о банковских счетах.

"Судебные документы свидетельствуют, что бенефициары требовали не удовлетворять запрос украинской стороны о правовой помощи, утверждая, что счет не имеет никакого отношения к отцу.

В случае удовлетворения украинского запроса дети экс-главы "Нафтогаза" просили закрасить черным имена и фамилии в документах, а документы, в которых упоминается их отец, ни в коем случае не передавать ", - отмечают расследователи DW.

Украинское уголовное дело против Бакулина его дети считают политически мотивированным.

В апреле 2019 г. Федеральный уголовный суд Швейцарии дал разрешение на передачу Украиной банковских документов и продление ареста средств. 16 мая такое решение поддержал Федеральный суд.

Судьи установили, что есть достаточно оснований считать, что информация о швейцарский счет компании детей Евгения Бакулина имеет отношение к расследованию уголовного дела против депутата и экс-главы "Нафтогаза".

Но, по судебным документам, по состоянию на август 2018 года, когда на средства был наложен арест, на счету осталось только 329 тыс. долларов, 28 тыс. евро, 518 тыс. иен и ценные бумаги стоимостью около четырех миллионов долларов.

"Информация о движении средств на счету будет передана в Украину на запрос Генеральной прокуратуры Украины, направленный швейцарским коллегам более года назад. Запрос о правовой помощи находится в стадии выполнения", - пишет DW.

Отмечается, что если банковские документы из Швейцарии таки будут переданы, они могут пролить свет на вопрос, куда исчезли сотни миллионов, переплаченные за "вышки Бойко". "Сам же Юрий Бойко , под чьим именем на всю страну известное дело о вероятном хищения на закупки нефтяных вышек, похоже, не интересует украинских правоохранителей. Как сообщил в прошлом году генпрокурор Юрий Луценко, Бойко не является подозреваемым", - отмечает DW.

В то же время Евгений Бакулин и Юрий Бойко - давние соратники. Бакулин пришел работать в "Нафтогаз" именно в то время, когда Бойко был частью властной команды вокруг Виктора Януковича. К ноябрю 2018 г. Бакулин и Бойко были соратниками по парламентской фракции "Оппозиционного блока".