В России работают над возрождением "чемпионата СССР" по футболу

2 июля, 2019, 16:16

Российский футбольный союз хочет, чтобы в первенстве России по футболу выступали клубы из Беларуси, Казахстана и Армении

Об этом написал журналист InformNapalm Антон Павлушко в facebook.

"В Беларуси с подачи российских коллег обсуждают идею приглашения к чемпионату России по футболу лучших белорусских клубов. Похожие идеи до начала войны очень живо обсуждали и в Украине. А эти сопли о сильном первенстве, где будут все бороться за золото, разводили в интервью едва не большинство футбольных экспертов.

Белорусские клубы, в большинстве своем, конечно, не попадают в чемпионат СССР v2.0 постепенно начинают выступать против. Но не поздно? ", - спросил журналист.

Белорусское издание "Прессбол" подхватило тему объединенного чемпионата и даже начало мечтать о сборной СССР образца 2019-го года. В основной состав команды вошли и украинские футболисты - Андрей Пятов, Ярослав Ракицкий, Александр Зинченко, Тарас Степаненко и Виктор Цыганков.

Заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола Дмитрий Герчиков подтвердил, что организация действительно получила приглашение на встречу в Москву.

"Пока мы не получим конкретные предложения, не узнаем все детали и условия, которые предусматривает эта интеграция, мы не сможем сформулировать позицию. Потому что не знаем абсолютно никаких вступительных. Мы получили письмо-приглашение из России - посетить в начале июля Москву. Возможно, там будут уточнены некоторые детали, проведены переговоры, после чего о чем-то можно будет говорить конкретно ", - сказал Герчиков.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома Российского футбольного союза выразил идею расширить Российскую премьер-лигу за счет приглашения зарубежных команд - армянского "Арарата-Армении", а также казахстанских "Кайрата" и "Астаны".

В УЕФА уже отреагировали на идею и отметили, что подобная инициатива требует детального изучения.

"Внутренние соревнования являются основой футбола в Европе. Хотя в некоторых случаях упоминались транснациональные соревнования, на данный момент нет конкретных предложений. Любая такая идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, клубами и лигами, это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах ", - сообщили в УЕФА.

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