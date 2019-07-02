В РФ погибли 14 моряков-подводников

2 июля, 2019, 16:52

14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате

Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет издание Медуза .

Отмечается, что моряки погибли из-за отравления продуктами горения.

Пожар произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, который изучал придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.

В Минобороны РФ сообщили, что очаг возгорания ликвидирован, а глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.

Причины возгорания сейчас устанавливают.