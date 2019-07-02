//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ РФ погибли 14 моряков-подводников

В РФ погибли 14 моряков-подводников


фото: inforesist
14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате

Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет издание Медуза .

Отмечается, что моряки погибли из-за отравления продуктами горения.

Пожар произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, который изучал придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.

В Минобороны РФ сообщили, что очаг возгорания ликвидирован, а глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.

Причины возгорания сейчас устанавливают.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 июля, 2019 вторник

больше новостей

2 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать