В РФ погибли 14 моряков-подводников
2 июля, 2019, 16:52
14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате
Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет издание Медуза .
Отмечается, что моряки погибли из-за отравления продуктами горения.
Пожар произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, который изучал придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.
В Минобороны РФ сообщили, что очаг возгорания ликвидирован, а глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.
Причины возгорания сейчас устанавливают.
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