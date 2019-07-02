В посылке для Facebook нашли вещество, похожее на зарин
Об этом сообщает CNN.
По предварительным данным, один из предметов, осмотренный через устройство для сканирования почты, дал положительный результат на зарин. Спасатели будут проводить другое тестирование.
"Команда по обезвреживанию опасных веществ исследует возможное наличие нервно-паралитического реагента "зарин" в почтовом отделении компании Facebook в городе Менло Парк, штат Калифорния", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что работники почтового учреждения не контактировали с порошком, который не имеет четко выраженной окраски или запаха. Предупредительный сигнал о возможном содержании зарина сгенерировал автомат сканирования почтовых отправлений.
Отмечается, что никто не пострадал. На место происшествия выехали агенты Федерального бюро расследований (ФБР).
Зарин является ядовитым веществом с нервно-паралитическим действием, в большой концентрации смертельно опасен для человека.
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