В посылке для Facebook нашли вещество, похожее на зарин

2 июля, 2019, 10:28

В городе Менло-Парк (штат Калифорния, США) спасатели исследуют почтовый офис Facebook на наличие зарина

Об этом сообщает CNN.

По предварительным данным, один из предметов, осмотренный через устройство для сканирования почты, дал положительный результат на зарин. Спасатели будут проводить другое тестирование.

"Команда по обезвреживанию опасных веществ исследует возможное наличие нервно-паралитического реагента "зарин" в почтовом отделении компании Facebook в городе Менло Парк, штат Калифорния", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что работники почтового учреждения не контактировали с порошком, который не имеет четко выраженной окраски или запаха. Предупредительный сигнал о возможном содержании зарина сгенерировал автомат сканирования почтовых отправлений.

Отмечается, что никто не пострадал. На место происшествия выехали агенты Федерального бюро расследований (ФБР).

Зарин является ядовитым веществом с нервно-паралитическим действием, в большой концентрации смертельно опасен для человека.