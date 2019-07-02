В порту Турции взорвался итальянский танкер: есть погибшие
2 июля, 2019, 15:26
В порту города Измир, Турция, произошел взрыв и пожар на итальянском танкере Synzania, в результате чего один человек погиб, 16 получили травмы
Об этом сообщает Anadolu.
Взрыв произошел во время загрузки танкера нефтесодержащими веществами.
Syn Zania LPG tankeri patladı 1 ölü, 15 yaralı https://t.co/sUSra1yFsG #sync #zania #lpg #tanker #tankergemisi #gemi #synzania #synzanialpg #synzanialpgtankeri #synzanialpgtankergemisi pic.twitter.com/Btf2dpp8aq- 7deniz Haber (@ 7deniznet) 2 июля 2019 г.
Всего на борту танкера было 16 человек. По словам главы администрации порта, госпитализированы 15 итальянских моряков, один гражданин Румынии и один работник нефтяной компании.
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