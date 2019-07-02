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Espreso.tvМирВ порту Турции взорвался итальянский танкер: есть погибшие

В порту Турции взорвался итальянский танкер: есть погибшие

В порту города Измир, Турция, произошел взрыв и пожар на итальянском танкере Synzania, в результате чего один человек погиб, 16 получили травмы

Об этом сообщает Anadolu.

Взрыв произошел во время загрузки танкера нефтесодержащими веществами.

Всего на борту танкера было 16 человек. По словам главы администрации порта, госпитализированы 15 итальянских моряков, один гражданин Румынии и один работник нефтяной компании.

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