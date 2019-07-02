В Лефортово отказываются принимать машинки для стрижки для военнопленных моряков
2 июля, 2019, 18:19
В московском СИЗО Лефортово отказываются принимать машинки для стрижки волос
Об этом российская журналистка Виктория Ивлева сообщила в Facebook.
Ивлева занимается посылками для украинских моряков.
"Моряки скоро будут заплетать косички. Машинку для стрижки никак не принимают, даже как благотворительный взнос на благо Лефортово, ссылаясь на приказ. Говорят есть своя, но при этом не стригут", - написала журналистка.
Также сообщается, что морякам передали колбасу, масло, сыр, овощи, зелень, фрукты, печенье и кофе.
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