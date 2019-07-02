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Espreso.tvОбществоВ Киеве мотороллер въехал в припаркованный кроссовер

В Киеве мотороллер въехал в припаркованный кроссовер

В Шевченковском районе Киева мотороллер Honda въехал в припаркованный кроссовер Hyundai

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, госпитализировали водителя мотороллера. От серьезных травм мужчину спасла защитная экипировка. Обстоятельства аварии должна выяснить следственная группа.

 

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