В Киеве мотороллер въехал в припаркованный кроссовер
2 июля, 2019, 22:00
В Шевченковском районе Киева мотороллер Honda въехал в припаркованный кроссовер Hyundai
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, госпитализировали водителя мотороллера. От серьезных травм мужчину спасла защитная экипировка. Обстоятельства аварии должна выяснить следственная группа.
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