В Крыму задержали мужчину за пост в соцсети, написанный до аннексии полуострова
Об этом сообщает в Facebook "Крымская солидарность".
2 июля 2019 года, в Крыму в городе Судак задержан крымский татарин, Эмиров Сеяр Абдурашитович 1993 года рождения за публикацию в социальных сетях. Как правонарушение ему вменяется статья 20.29 КоАП - "Производство и распространение экстремистских материалов".
Как сообщил общественный защитник Сейтосман Каралиев, Сеяра задержали за пост в социальной сети "ВКонтакте", датированный 2013 годом.
Вчера домой к Сеяру Эмирову приходили сотрудники полиции, но поскольку у них не было постановления на задержание, Эмиров отказался проехать с ними, а уже сегодня его задержали возле дома родителей.
Эмирова Сеяра доставили в Судакский городской суд, а затем привезли в отдел МВД РФ по городу Судаке.
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