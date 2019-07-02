В Крыму задержали мужчину за пост в соцсети, написанный до аннексии полуострова

2 июля, 2019, 16:18

Оккупационные власти задержали Сеяра Эмирова в Судаке за пост в "ВКонтакте" в 2013 году

Об этом сообщает в Facebook "Крымская солидарность".

2 июля 2019 года, в Крыму в городе Судак задержан крымский татарин, Эмиров Сеяр Абдурашитович 1993 года рождения за публикацию в социальных сетях. Как правонарушение ему вменяется статья 20.29 КоАП - "Производство и распространение экстремистских материалов".

Как сообщил общественный защитник Сейтосман Каралиев, Сеяра задержали за пост в социальной сети "ВКонтакте", датированный 2013 годом.

Вчера домой к Сеяру Эмирову приходили сотрудники полиции, но поскольку у них не было постановления на задержание, Эмиров отказался проехать с ними, а уже сегодня его задержали возле дома родителей.

Эмирова Сеяра доставили в Судакский городской суд, а затем привезли в отдел МВД РФ по городу Судаке.