В Гонконге отказались от скандального закона об экстрадиции

2 июля, 2019, 10:16

Во вторник, 2 июля, премьер-министр Гонконгу Керри Лем заявила об отказе от закона, который предусматривал разрешение на экстрадицию на материковый Китай

Как сообщает DW, законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет.

Как отмечается, премьер-министр лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не будет продолжать его обсуждение, следовательно, он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года.

Демонстрации в Гонконге продолжаются с 9 июня и стали крупнейшими за полвека общественными протестами в этом автономном регионе.

16 июня на улицы мегаполиса вышли до 2 млн человек. В первые дни акций полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов. Несколько человек были ранены, один погиб - он сорвался со строительных лесов, пытаясь повесить протестный плакат.

На фоне массовых акций глава администрации Гонконга Керри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение спорного законопроекта об экстрадиции. Она также публично принесла извинения за обострение ситуации, однако отказалась уходить в отставку.

Протестующих такой шаг не удовлетворил.

Демонстранты выступают против законодательных нововведений, которые могут позволить экстрадицию гонконгских жителей в Китай. Ранее Гонконг отказывался выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности судебной системы и широкого применения смертной казни. Однако теперь власти намерены разрешить экстрадицию в КНР, Макао и на Тайвань.

Хотя 1 июля 1997 г. Гонконг был возвращен из-под юрисдикции Великобритании Китаю, он получил особые права в рамках принципа "одна страна, две системы". Как минимум до 2047 г. Китай гарантировал самому большому финансовому центру Азии невмешательство в принципы экономической деятельности и базовые свободы.