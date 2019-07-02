В Чехии под следствием почти 20 граждан, подозреваемых в участии в войне против Украины
О этом в интервью "Голосу Украины" рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.
"Сейчас продолжается расследование в отношении почти 20 чешских граждан, которые могли участвовать в военных действиях на стороне России на Донбассе. Пока только в отношении одного из них состоялся суд, и его признали виновным. Правда, приговор был условный. Но, несмотря на это, прецедент есть. Расследования по другим продолжается ", - отметил Перебийнис.
Посол подчеркнул, что очень сложным вопросом является доказательство вины. Ведь много обвинений базируется на социальных сетях или показаниях отдельных людей.
"Но могу подтвердить, что сотрудничество между чешскими и украинскими правоохранительными органами существует. Могу привести еще один пример совместного противодействия российской гибридной войне. Видимо, не случайно именно в Чехии, учитывая внимание к этой стране со стороны России, в 2016 году было открыто первое представительство так называемой "ДНР" за рубежом. Надо отдать должное чешскому МИД, подавшему иск в суд с целью ликвидировать этот центр. Обоснованием требования было то, что центр выдает себя за официальное дипломатическое учреждение несуществующего государства. И в позапрошлом году летом чешский суд принял решение о его закрытии ", - сообщил Перебийнис.
Он отметил, что пока это единственное подобное решение в Европе, несмотря на то, что подобные центры Россия пытается открывать и во Франции, и в Финляндии, и в Италии.
"Оно может быть прецедентом для других европейских стран", - подытожил он.
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