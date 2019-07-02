//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ аэропорту "Борисполь" откроют капсульный хостел

В аэропорту "Борисполь" откроют капсульный хостел

18 июля в аэропорту "Борисполь" состоится презентация капсульного отеля "GettSleep Boryspil"

Об этом говорится в Facebook аэропорта.

Отмечается, что капсульный отель аэропорта "Борисполь" предлагает для отдыха 40 одноместных и 16 двухместных индивидуальных спальных мест.

Они обеспечены всем необходимым для недолгого отдыха. В комплекте каждой "капсулы" постельное белье, пледы, полотенца, бесплатная сеть Wi-Fi и индивидуальная система циркуляции воздуха.

На сайте booking стоимость одного места от 370 грн за 3 часа.

Макисмальная стоимость - 970 грн (двуспальная кровать на 12 часов).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 июля, 2019 вторник

больше новостей

2 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать