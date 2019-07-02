В аэропорту "Борисполь" откроют капсульный хостел
2 июля, 2019, 15:59
18 июля в аэропорту "Борисполь" состоится презентация капсульного отеля "GettSleep Boryspil"
Об этом говорится в Facebook аэропорта.
Отмечается, что капсульный отель аэропорта "Борисполь" предлагает для отдыха 40 одноместных и 16 двухместных индивидуальных спальных мест.
Они обеспечены всем необходимым для недолгого отдыха. В комплекте каждой "капсулы" постельное белье, пледы, полотенца, бесплатная сеть Wi-Fi и индивидуальная система циркуляции воздуха.
На сайте booking стоимость одного места от 370 грн за 3 часа.
Макисмальная стоимость - 970 грн (двуспальная кровать на 12 часов).
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