В аэропорту "Борисполь" откроют капсульный хостел

2 июля, 2019, 15:59

18 июля в аэропорту "Борисполь" состоится презентация капсульного отеля "GettSleep Boryspil"

Об этом говорится в Facebook аэропорта.

Отмечается, что капсульный отель аэропорта "Борисполь" предлагает для отдыха 40 одноместных и 16 двухместных индивидуальных спальных мест.

Они обеспечены всем необходимым для недолгого отдыха. В комплекте каждой "капсулы" постельное белье, пледы, полотенца, бесплатная сеть Wi-Fi и индивидуальная система циркуляции воздуха.

На сайте booking стоимость одного места от 370 грн за 3 часа.

Макисмальная стоимость - 970 грн (двуспальная кровать на 12 часов).