УПЦ КП требует в суде отменить приказ Минкульта об утрате их регистрации

2 июля, 2019, 18:12

Представители церкви подали иск в суд с требованием отменить соответствующий приказ Министерства культуры в части прекращения действия регистрации устава УПЦ КП

Об этом сообщает Окружной административный суд Киева.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата", а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП. Истцом указана Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры Украины от 30 января 2019 в части "признать утратившим силу приказы Министерства культуры Украины "О регистрации Устава религиозной организации" Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" в новой редакции и" о новой редакции Устава об управлении Украинской Православной Церкви Киевский Патриархат ", - говорится в сообщении.

В то же время, вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просит немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов Министерства о уставы УПЦ КП.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.